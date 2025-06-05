Израильский бизнесмен покупает БЦ "Леонардо" и ТРЦ "Украина" в центре Киева

City Capital Group, принадлежащая израильскому бизнесмену Оферу Керзнеру, станет владельцем двух активов в центре столицы - БЦ "Леонардо" и ТРЦ "Универмаг "Украина".

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

По оценкам Forbes Ukraine, стоимость сделки может составлять от 70 до 100 миллионов долларов.

Бизнес-центр "Леонардо" состоит из двух очередей общей площадью 60 000 кв. м. Керзнер станет владельцем первой очереди, которую открыли еще в 2005 году в здании бывшей гостиницы.

Торговый центр "Универмаг "Украина" имеет площадь 45 330 кв. м. Его построили более 50 лет назад, а в 2004 году провели масштабную реконструкцию. Среди арендаторов - "Велмарт", Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay и другие известные бренды.

Справка. City Capital Group - украинская девелоперско-инвестиционная компания, специализирующаяся на объектах коммерческой недвижимости. Ее основатель - израильский предприниматель и меценат Офер Керзнер, который ведет бизнес в Украине с 1998 года.

Напомним:

Еще в 2006 году ирландская компания Quinn group завершила сделку по покупке 93% акций открытого акционерного общества "Универмаг "Украина" у компании NCH Advisors за 59 млн долларов.

Еще одним ее приобретением в Украине был деловой центр "Леонардо" у компании "Ярославов вал". Эту сделку оценивали в 95 млн долларов.