В Украине возможен дефицит газа. Поможет ли запуск Трансбалканского коридора?

Украина тяжело прошла предыдущий отопительный сезон: в самые холодные месяцы зимы "Нафтогазу" пришлось экстренно докупать газ по рекордным ценам.

Причина - опрометчивость предыдущей команды государственной монополии во главе с Алексеем Чернышовым, которая сделала ставку на собственную добычу, не застраховавшись на случай возможных ударов россиян по критической инфраструктуре.

Как следствие - многомиллионные переплаты на пике цен в ЕС, почти пустые хранилища и гарантированно сложный следующий сезон, к которому надо готовиться уже сейчас.

В рамках этого процесса Украина совместно с партнерами планирует запустить новый газовый маршрут: так называемый Трансбалканский коридор, призванный расширить возможности для импорта и увеличить конкуренцию между операторами. Поставки должны были стартовать в начале июня, однако дебютный аукцион на бронирование мощностей для импорта оказался неудачным. Следующие торги ожидаются на днях.

Для чего Украина запускает новый маршрут? Поможет ли он избежать дефицита зимой и где найти деньги на импорт голубого топлива?

Что такое Трансбалканский коридор

Еще несколько лет назад о Трансбалканском газопроводе говорили преимущественно в прошедшем времени. Прежний маршрут поставки российского газа на Балканы через Украину, Молдову и Румынию потерял актуальность после запуска россиянами "Турецкого потока" в 2020 году. В последние годы труба не использовалась.

Однако война России против Украины переписала правила игры на европейском энергорынке и построенная в советские времена инфраструктура получила второй шанс.

Трансбалканский газовый коридор Оператор ГТС Украины

Сейчас Трансбалканский газовый коридор рассматривают не просто как техническую возможность, а как геополитический инструмент, способный изменить конфигурацию энергетической безопасности региона. Украина, Молдова, Румыния, Болгария и Греция заинтересованы дать маршруту новую жизнь, но уже без участия государства-террориста.

Трубу хотят запустить в реверсном режиме и поставлять голубое топливо, в том числе американское, с греческого LNG-терминала "Ревитуса" до границы с Украиной.

Почему это важно для Украины

Украина вышла из отопительного сезона с рекордно низкими запасами голубого топлива. В начале апреля 2025 года в подземных хранилищах было менее 5 млрд куб. м газа, а активного, который можно поднять, - лишь 900 млн куб. м.

Среди причин - недостаточные объемы закачки газа предыдущей командой "Нафтогаза" во главе с Алексеем Чернышевым, а также обстрелы газовых хранилищ и ключевых добывающих предприятий Украины на Харьковщине и Полтавщине. Из-за этого потребности в импорте на следующий осенне-зимний период (ОЗП) выросли до рекордных за последние годы 5 млрд куб. м, а по пессимистическому сценарию - до 8 млрд куб. м.

Сейчас Украина покупает газ в Польше, Словакии и Венгрии. Трансбалканский коридор - один из немногих альтернативных путей, который позволяет диверсифицировать поставки и не зависеть только от импорта из этих стран.

Это особенно важно на фоне нестабильности правительств Словакии и Венгрии, а также возможных новых атак россиян по украинским хранилищам и объектам добычи, из-за которых Украина на время теряла до 40% собственного газа. Ранее через Трансбалканский газопровод уже осуществлялись тестовые поставки, поэтому с технической точки зрения инфраструктура полностью готова к работе. Впрочем, есть определенные нюансы.

Какие трудности могут возникнуть

Ключевая проблема маршрута - стоимость транспортировки. Тариф формируют пять стран, что делает его самым дорогим среди всех импортных направлений.

Стандартная тарифная ставка для поставок из Греции составляла 9,77 евро за МВт-ч (1 МВт-ч равен 95,3 куб. м, то есть транспортировка 1 тыс. куб. м стоила 102 евро). Это вчетверо больше, чем с польского или хорватского СПГ-терминалов. Именно поэтому долгое время импорт в Украину по этой трубе отсутствовал.

Понимая это, операторы пяти стран разработали продукт, по которому тарифную ставку для Греции, Болгарии, Румынии и Молдовы снизили на 25%, а для Украины - на 46%. В итоге цену прокачки газа для Украины со стоимостью регазификации на LNG-терминале снизили до 7,8 евро за МВт-ч или 81,9 евро за тыс. куб. м. Это значительно больше венгерского и польского тарифов, но близко к словацкому.

После пересмотра тарифа первые поставки по новому маршруту ожидались 1 июня, но проведенный накануне аукцион по бронированию месячных мощностей завершился ничем: мощности на первый месяц лета не были забронированы. Правда, по данным собеседников ЭП на газовом рынке, такой результат больше связан с организационными трудностями, чем со стоимостью транзита.

"Трейдеры жалуются на банальную нехватку времени, потому что все делалось в спешке. Не все успели оформить договоры с операторами, больше всего проблем было у румынских коллег", - делится деталями один из трейдеров.

В ближайшие дни операторы могут провести еще один аукцион, предлагая мощности на июнь или на часть месяца. Участники рынка ожидают, что он окажется удачным и поставки по новому маршруту наконец-то стартуют.

Еще один нюанс - скромные объемы, которые можно транспортировать через балканский газопровод: около 3 млн куб. м газа в сутки, что меньше 100 млн куб. м в месяц.

Наибольшие возможности для импорта газа созданы на границе со Словакией: 42 млн куб. м в сутки или более 1,2 млрд куб. м в месяц. На втором месте - Венгрия с 9,75 млн куб. м в сутки, на третьем - Польша с 6 млн куб. м топлива.

Роль маршрута - резервная

Несмотря на незначительные объемы, участники рынка считают открытие нового маршрута важным шагом для диверсификации поставок и укрепления энергобезопасности региона.

"Объемы там не слишком большие, но направление критически важно в пиковые моменты, когда нужно быстро закачать большие объемы газа в хранилища перед зимой. Как сейчас", - отмечает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Кроме того, открытие трансбалканского маршрута создает конкуренцию для Словакии. "Польские и венгерские направления полностью забронированы и имеют ограниченные мощности. Тарифы на транспортировку газа через Словакию и трансбалканский маршрут примерно одинаковы, так что появление альтернативы может заставить Братиславу пересмотреть цены", - предполагает собеседник ЭП на рынке.

Еще одно преимущество - появление дополнительного источника газа на рынке. "Газ из Словакии, скорее всего, будет поступать из Центральной Европы, а через трансбалканский маршрут будет поставляться топливо с юга, в частности из Греции. Это новый источник ресурса и это тоже плюс для рынка", - считает представитель одного из трейдеров.

Соединение Трансбалканского газового коридора в Болгарии с газовой трубой, ведущей к побережью Греции Getty Images

Трансбалканский коридор может стать еще одним маршрутом для импорта газа из США. До этого Украина могла получать американское топливо через польский LNG-терминал Свиноуйсьце или из хорватского LNG-терминала Krk через Венгрию.

"Нафтогаз" может забронировать мощность для разгрузки газа в одном из этих терминалов, но я пока не слышал о подписании прямых контрактов с американскими компаниями. Есть только договоренность с польским Orlen, который сам контрактует и привозит этот газ. Хотите - назовите его американским.

НАК покупает топливо только на границе Украины. Возможно, когда-то услышим и о прямых сделках с компаниями из США", - рассказывает один из участников газового рынка.

Где брать деньги

Главная проблема увеличения импорта газа - не нехватка ресурса в Евросоюзе или трудности с его доставкой в Украину, а дефицит средств у "Нафтогаза". До зимы Украине нужно импортировать около 5 млрд куб. м газа, а это означает минимум три-четыре месяца работы на максимуме. То есть времени мало.

Денег на покупку всего объема голубого топлива "Нафтогаз" не имеет. Часть потребности удалось покрыть собственными средствами компании, часть - кредитом от ЕБРР на 270 млн евро и грантом от правительства Норвегии на 140 млн евро.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нашла источники для покрытия половины нужного объема, однако еще не хватает 1 млрд евро. По словам главы государства, по этому вопросу ведутся переговоры с правительством Норвегии.

"Мы обсуждали (с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере - ЭП) важные для Украины вопросы. Я получил от него позитивный сигнал. Это по газу: если у нас будет дефицит зимой, можем ли мы рассчитывать на соответствующий объем. Получил от Йонаса поддержку", - сказал Зеленский. Речь идет о продаже норвежского газа или о хотя бы частичном финансировании закупки ресурса, он не уточнил.

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Какие еще могут быть варианты? "Один из сценариев - вмешательство правительства. Это может быть выпуск ОВГЗ или передача десятков миллиардов гривен прибыли "Энергоатома", которые тот "наскреб" после повышения тарифа на электроэнергию для населения и спрятал на достройку блоков Хмельницкой АЭС. Такое уже было в 2021 году, когда "Оператор ГТС" передал "Нафтогазу" 48 миллиардов гривен нераспределенной прибыли на закупку газа", - предполагает собеседник ЭП в правительстве.

"До зимы нам надо закачать около 5 миллиардов кубометров газа, а это где-то 1-1,5 миллиарда в месяц. То есть в следующие три-четыре месяца надо активизировать работу на все сто процентов. Времени мало, поэтому вопрос денег сейчас на первом месте", - заключает представитель одной из энергетических компаний.