Нацбанк сохранил учетную ставку: при каком условии НБУ дольше будет удерживать ее неизменной
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления.
"В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом", - сообщили в НБУ, добавив, чтосмягчение процентной политики станет возможным только после окончательного прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на высоком уровне.
В то же время если возникнет необходимость ужесточить монетарные условия, НБУ будет готов принять дополнительные меры.
Также отмечается, что предыдущие меры НБУ по ужесточению монетарной политики способствовали заметному оживлению интереса к срочным гривневым сбережениям.
Рост гривневых вложений способствовал существенному снижению чистого спроса населения на валюту.
Снижение рисков для макрофинансовой стабильности и международных резервов произошло без ощутимого сдерживающего влияния на кредитование.
Ставки по новым кредитам бизнеса в целом выросли незначительно и остаются на доковидном уровне. Темпы роста выдачи чистых гривневых кредитов бизнесу ускорились в апреле до почти 30% г/г с 21% г/г в феврале.
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Напомним:
Нацбанк в марте повысил учетную ставку еще на 1 п.п. - до 15,5% годовых, а в апреле сохранил ее на этом уровне.