Ощутимо: НБУ посчитал долларовые потери после завершения "торгового безвиза" с ЕС

Украина потеряет в июне-декабре 2025 года около 800 млн долл. США после восстановления 6 июня квот для украинской агропродукции, которая будет попадать в страны Евросоюза.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время пресс-брифинга относительно решений Национального банка по монетарной политике.

По его словам, это ощутимо повлияет на валютную выручку Украины.

Но влияние не будет критическим. В частности, из-за того, что часть агропродукции ранее начала импортироваться в ЕС за пределами "экономического безвиза", в частности, кукуруза, яйца, сахар, птица, и выдерживает конкуренцию на рынках ЕС.

Кроме того, положительно влияет на экспорт агротоваров работа Морского коридора.

"Валютный рынок точно не является критическим и точно может компенсироваться соответствующими мерами монетарной и валютно-курсовой политики Национального банка во избежание негативных эффектов на нашу способность обеспечить и устойчивость валютного рынка и обеспечить перевод инфляции к 5%-й цели!", - считает Николайчук.

Напомним:

6 июня 2025 года Украина потеряет режим "торгового безвиза" с Европейским Союзом, который позволял беспошлинный экспорт в европейские страны. Вместо полного доступа к рынку украинские экспортеры смогут воспользоваться лишь 7/12 годовых квот, действовавших до войны. Это означает существенное уменьшение объемов экспорта отдельных товаров, соответственно и валютной выручки. Квоты на импорт агропродукции из Украины в ЕС после окончания "торгового безвиза" будут распространяться на 30 товаров.

Обновленные условия торговли с Евросоюзом после завершения "экономического безвиза" могут обойтись Украине в 3,5 млрд евро в год, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит угроз в краткосрочной перспективе из-за восстановления Евросоюзом квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которые были отменены в начале полномасштабного вторжения.