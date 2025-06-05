Как подключить ночной тариф и сколько можно сэкономить на свете

В Украине действует система ночного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Она предусматривает распределение потребления электроэнергии по временным зонам.

В ночное время электроэнергия стоит вдвое дешевле, что дает возможность уменьшить расходы на свет. Для кого выгоден ночной тариф и как его подключить?

Что такое ночной тариф на электроэнергию Ночным называют специальный тариф, который действует в часы минимальной нагрузки на энергосистему: с 23:00 до 7:00. Если использовать электроэнергию в этот временной промежуток, то за нее можно платить на 50% меньше, чем за обычный тариф. Главным условием является наличие двухзонного счетчика. Именно он фиксирует потребление по времени суток: отдельно днем и отдельно ночью.

Сколько надо платить по ночному тарифу С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 грн за кВт-ч.

Как перейти на ночной тариф Для использования ночного тарифа нужно установить и настроить двухзонный счетчик, который будет считать электроэнергию по двум временным зонам. В отличие от обычного счетчика, на экране этого отображаются данные по дневному и ночному тарифам, а также общий объем потребленной электроэнергии. Для этого нужно оставить заявку у своей энергоснабжающей компании, которая назначит дату и время соответствующих работ.

Где взять двухзонный счетчик Есть несколько способов установки двухзонного счетчика. Самый простой - обратиться в свою энергоснабжающую компанию и заказать комплексную услугу (сам счетчик, его установку и настройку ночного тарифа). Например, в компании "ДТЭК киевские электросети" такая опция стоит 4 тыс. грн. Второй вариант - приобрести самостоятельно. Такой же счетчик, который ставит ДТЭК, можно приобрести за 3 тыс. грн в сети "Эпицентр". Читайте также: Кто может не платить за коммунальные услуги во время войны Последний вариант имеет несколько "но". На приобретенном счетчике нужно сделать "входной контроль" (поставить специальную пломбу на корпус). Это дает гарантию, что счетчик исправен и пользователь не откроет его и не испортит. Сделать эту процедуру можно в специальной лаборатории компании-поставщика электроэнергии. Далее счетчик с пломбой нужно отдать на параметризацию - настройку дневного и ночного тарифов. Только после этого можно вызвать на дом электромонтера, который заменит счетчик. Эта услуга может стоить около 1,2 тыс. грн, сообщили в коллцентре компании "ДТЭК киевские электросети".

Можно ли получить двухзонный счетчик бесплатно Получить новый двухзонный счетчик можно бесплатно. Соответствующая инвестиционная программа действует в Киеве. Проверить, входит ли адрес в программу на 2025 год, можно по ссылке. В первую очередь бесплатно заменяют счетчики, у которых истек срок государственной поверки. Читайте также: Атом уходит в ремонт, в Украине ожидается дефицит электроэнергии. Стоит ли бояться отключений света? Государственная метрологическая поверка счетчиков проходит раз в несколько лет в зависимости от типов устройств (механические или электронные). Во время поверки счетчики снимают, проверяют и дают подтверждение, что они пригодны для коммерческих расчетов.

Можно ли самостоятельно заменить счетчик Самостоятельно настроить счетчик на дневной и ночной тарифы невозможно, ведь для этого нужно специальное программное обеспечение. Его имеет только энергоснабжающая компания.

Кому выгоден ночной тариф Уменьшить счета за свет получится лишь тогда, когда есть возможность максимально сместить работу мощных электроприборов на ночной период. Например, с помощью функции отложенного старта запланировать ночную стирку, включить посудомоечную машину, бойлер, мультиварку. Также можно использовать специальные программируемые розетки, которые позволяют автоматически включать и выключать бытовую технику в нужное время. В таком случае есть смысл настраивать ночной тариф. Льготным ночным тарифом пользуются и владельцы электромобилей, которые имеют возможность протянуть шнур от машины к розетке в своей квартире. Стоимость зарядки электрокара через домашнюю сеть существенно ниже, чем на специализированных станциях.