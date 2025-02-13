Самые популярные лекарства в Украине должны подешеветь на треть: Зеленский подписал указ

В Украине с 1 марта 2025 года изменятся правила ценообразования на лекарства. СНБО принял решение, которое должно сделать медицинские препараты более доступными для населения.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В частности, Кабмин должен внести изменения в постановление №955 от 2008 года, регулирующее цены на лекарства. Планируется ограничить максимальную торговую наценку для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 10% к оптовой цене.

Также фармкомпании уже обязались снизить цены на наиболее популярные препараты на 30%. Ожидается, что это вступит в силу с 1 марта.

Кроме того, правительство должно разработать изменения в закон "О лекарственных средствах" и предложить Верховной Раде обновить правила регистрации медикаментов.

Отмечается, что также будет введена норма ("правило Болар"), которая позволит фармацевтическим компаниям начинать подготовку к выпуску аналогов оригинальных лекарств еще до завершения срока действия патента на них.

Маркетинговые услуги, реклама и другие способы продвижения лекарственных средств будут запрещены, пока правительство не внедрит систему референтного ценообразования. Это означает, что фармкомпании и аптечные сети не смогут стимулировать продажу определенных препаратов через бонусы, скидки или рекламные кампании. Запрет будет касаться как импортируемых, так и отечественных лекарств, а также всех участников рынка - от производителей до розничных продавцов.

Чтобы не допустить искусственного завышения цен, Антимонопольный комитет должен усилить контроль за фармацевтическим рынком, а правоохранители - выявлять схемы уклонения от налогов и нелегальный вывод средств.

В указе говорится, что Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будут ежемесячно проверять, обеспечены ли больницы необходимыми препаратами в рамках программы медицинских гарантий.

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Напомним:

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание и нашел путь, как снизить цены на самые популярные лекарства на 30%.