НБУ намагається “погасити інфляцію”. Що буде з курсом?

За допомогою курсової політики Національний банк намагається приборкати інфляцію, яка вже перевищила дохідність гривневих депозитів. Як це вплине на вартість долара?

Последние полгода выдались сложными для Национального банка. Институт, чья главная задача - сохранять стабильность цен в стране, столкнулся с резким скачком инфляции, которая ежемесячно превышает собственные прогнозы.

Рост цен продолжился и в 2025 году. В январе они выросли на 12,9% по сравнению первым месяцем 2024 года. Более того, текущий темп обесценивания национальной валюты уже превысил средний размер процента, который банки платят по гривневым депозитам.

Для борьбы с ростом цен НБУ прибегнул к стремительному повышению учетной ставки, надеясь, что это приведет к повышению доходности депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Но регулятор имеет еще один "козырь в рукаве" - курс доллара.

В течение декабря-января Нацбанк рекордными темпами "сжигал" золотовалютные резервы, вызвав беспокойство у части граждан. Помогут ли эти действия сдержать повышение цен и чего ожидать от курса доллара в ближайшее время?

"Распродажа" резервов

В последний месяц 2024 года НБУ установил новый рекорд: объем проданной им валюты из резервов достиг 5,28 млрд долл. Так много Нацбанк не "сжигал" даже в середине 2022 года, когда на рынке царил ажиотажный спрос на валюту, а разница между официальным курсом НБУ и курсом в обменниках превышала 10%.

Высокие объемы продажи валюты из резервов сохранились и в январе 2025 года: Нацбанку пришлось продать 3,75 млрд долл. Следовательно, за два месяца регулятор "сжег" более 9 млрд долл, покрывая чрезмерный спрос на рынке.

Несмотря на такие страшные цифры паники на валютном рынке нет, а объемы золотовалютных резервов держатся около рекордной отметки - 43 млрд долл. Все благодаря поступлению международной помощи.

На рекордные объемы продажи долларов из резервов повлияли рыночные факторы. Во-первых, в конце 2024-го и в начале 2025 года доллар укреплялся во всем мире из-за ожиданий, сформированных победой Дональда Трампа на выборах президента США.

Во-вторых, дополнительный спрос создавали экономические факторы. "Импорт товаров вырос до трехлетнего максимума, а отрицательное сальдо баланса товаров и услуг зафиксировало исторический рекорд", - говорит главный эксперт по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка" Сергей Колодий.

В-третьих, государственные органы уже традиционно в последние недели года пытались потратить все неиспользованные средства, заложенные в бюджете. И в 2024 году масштабы этих расходов в последний момент достигли невиданных масштабов - более 704 млрд грн за месяц. "Это рекорд за всю историю", - констатировал заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Часть потраченной из бюджета гривны оказалась на валютном рынке, что привело к росту спроса на валюту. В таких условиях Нацбанк был вынужден девальвировать официальный курс гривны, ведь этого требовал выбранный им же режим "управляемой гибкости курса". Уже в середине января 2025 года официальный доллар установил новый исторический максимум - 42,28 грн.

Такая девальвация гривны оказалась как никогда несвоевременной, ведь вместе с ростом курса доллара в Украине продолжает расти и инфляция. Обесценивание национальной валюты только усиливает этот процесс, ведь более дорогой доллар автоматически означает рост цен на все импортные товары - от продуктов питания до топлива.

Инфляция выше доходности депозитов

Инфляция в Украине начала расти с середины 2024 года. Сначала этот процесс казался контролируемым и прогнозируемым. Однако из-за засушливого жаркого лета и дефицита электроэнергии в результате российских обстрелов темп роста цен оказался гораздо выше, чем этого ожидали экономисты и Национальный банк.

В октябре и январе НБУ обновил свои макроэкономические прогнозы и ухудшил ожидания по инфляции. Однако темп роста цен упорно превышал и обновленные прогнозы, что заставило регулятора прибегнуть к жестким мерам.

В декабре Нацбанк развернул монетарную политику и повысил учетную ставку с 13% до 13,5%. А в январе ключевую процентную ставку повысили до 14,5%.

Такими действиями регулятор пытается увеличить уровень ставок по гривневым активам - прежде всего депозитам и ОВГЗ.

Однако похоже, что пока НБУ не достиг желаемого результата. В январе годовая инфляция достигла 12,9%, снова превысив прогнозы. Более того, она пересекла опасную отметку, превысив номинальный уровень ставок по банковским депозитам - в среднем 12,52% (годовой вклад в гривне в крупнейших банках). После вычета повышенных налогов реальная доходность еще меньше - 9,64%.

Хотя сравнивать эти показатели не совсем корректно, ведь инфляция показывает, насколько выросли цены за прошедшие 12 месяцев, а ставка по депозиту - сколько заплатит банк в следующие 12 месяцев. Однако все равно такой размер ставок не добавляет уверенности гражданам в своих гривневых сбережениях.

Сохранение привлекательности гривны - основа монетарной политики НБУ во время большой войны. Если граждане не будут чувствовать, что депозиты и ОВГЗ сохраняют их сбережения от инфляции, то начнут все больше средств откладывать в иностранной валюте. Как следствие, спрос на нее повысится, международные резервы начнут быстро таять, а курс валют будет расти как на дрожжах.

В Нацбанке хотят предотвратить такой сценарий, используя для этого все доступные методы.

"Козырь в рукаве"

С середины января до середины февраля курс доллара в Украине неожиданно снизился на 60-80 копеек. На укрепление гривны повлияла выплата бизнесом налогов и зарплат (часть предпринимателей продавали для этого валютные остатки), активизация экспортеров и общее уменьшение спроса на валюту. Вероятно, место имел и еще один фактор - желание регулятора обуздать цены.

"Дисбаланс между спросом и предложением на рынке сохраняется и покрывается ежедневными интервенциями Национального банка по продаже валюты, поэтому нынешнее укрепление курса является преимущественно заслугой регулятора", - отмечает руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль.

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НБУ не впервые использует инструмент курса. С октября 2023 года, когда в Украине отказались от фиксации курса доллара, между ним и уровнем инфляции можно увидеть четкую зависимость.

"НБУ продемонстрировал, что готов допускать лишь такие колебания курса, которые не будут угрожать приведению инфляции к его цели 5%. Например, центральный банк допустил скорее ослабление гривны в период, когда инфляция отклонялась от цели вниз. И существенно сузил курсовые колебания, когда инфляция начала отклоняться вверх", - отмечает бывший член Совета НБУ Виктор Козюк.

Главная цель, которую декларирует НБУ - сохранение умеренной инфляции на уровне 4-6% в год. Не удивительно, что он использует свою курсовую политику для сдерживания роста цен. "Сдерживая ослабление гривны, НБУ таким образом сдерживает рост цен на импортные товары, а также импортное сырье, "якорит" девальвационные ожидания, что в свою очередь положительно влияет на привлекательность гривневых активов", - считает младший экономист Dragon Capital (владелец УП) Дмитрий Тараненко.

В самом Нацбанке официально не признают, что используют укрепление гривны для снижения инфляции, настаивая, что на изменение курса влияют рыночные факторы.

"НБУ не будет способствовать ни девальвации, ни ревальвации гривны, одновременно следить за тем, чтобы колебания курса, в какую сторону они бы не происходили, были умеренными", - отметили там в ответ на запрос ЭП. Хотя и добавили, что устойчивость валютного рынка - важная часть попыток регулятора сохранять контроль над инфляцией.

Что дальше

Будет ли сдерживать высокая инфляция Нацбанк от дальнейшей девальвации гривны?

"Регулятор дал понять, что рынок может двигаться, и что 41,45 гривны - это уровень поддержки, достаточный для укрепления гривны на этом этапе. Далее мы ожидаем период квартальных налогов, что также должно добавить предложения валюты на рынок, а затем ожидаем восстановления коридора начала года 41,8-42,4", - отметил дилер департамента глобальных рынков "ОТП Банка" Антон Куринной.

О том, что укрепление гривны в середине января было временным, говорят и другие аналитики, опрошенные ЭП.

"Нацбанк имеет достаточный объем резервов для того, чтобы продолжать покрывать дефицит валюты на рынке, но вряд ли текущее укрепление гривны будет продолжаться долго. Сейчас этот фактор положительно влияет на сдерживание инфляции, которая в 2024 году ускорилась до 12%", - считает Крохмаль.

Он добавляет, что постепенная девальвация будет необходимой, учитывая неопределенную ситуацию с привлечением внешнего финансирования в последующие годы.

Кроме этого, на курс продолжат влиять сезонные факторы. "Определенная коррекция курса вверх может быть на горизонте этой недели, особенно из-за ухудшения погодных условий, что может уменьшить экспортные потоки. Однако, дополнительные положительные геополитические сигналы, в частности после Мюнхенской конференции по безопасности, могут скорректировать курс вниз, но незначительно, из-за вмешательства Нацбанка для устранения резких колебаний", - говорит Колодий.

В "Райффайзен банке" ожидают, что до конца марта курс доллара повысится до 42,7 грн, однако при более активной политике НБУ по борьбе с инфляцией девальвация может оказаться несколько слабее - 42-42,5 грн.