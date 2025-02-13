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В НБУ рассказали, получит ли Налоговая доступ к банковской тайне украинцев

Артур Крыжный — 13 февраля, 18:20
В НБУ рассказали, получит ли Налоговая доступ к банковской тайне украинцев
Голова Нацбанку України Андрій Пишний
Getty Images

Национальный банк Украины не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

Ранее, министр финансов Сергей Марченко допустил, что налоговики получат доступ к банковской тайне, пишет издание.

Пышный отметил, что НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа.

"Должна быть соблюдена соответствующая процедура", - считает он.

Глава Нацбанка пояснил, что, например, в Европе есть требования для борьбы с легализацией и уклонением от уплаты налогов, однако неограниченного доступа к банковской тайне нет.

"Поэтому нельзя сказать, что банковские данные будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме", - добавил он.

Напомним:

В конце октября 2024 года комитет по вопросам правовой политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в вопросы раскрытия банковской тайны.

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