Бизнес призвал правительство снять гриф секретности с информации о полезных ископаемых

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Кабинету министров с призывом рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

В сообщении говорится, что на сегодня информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине законодательно ограничена грифами "секретно" или "для служебного пользования". В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов.

"Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не нанося ущерб национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Как считают в ЕБА, сохранение грифа "секретно" относительно балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий.

Эксперты ассоциации подчеркивают важность доступа к информации, ссылаясь на опыт других стран.

Например, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу Raw materials information system с информацией о критических сырьевых материалах.

Снятие ограничений по геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.