НБУ может снять ограничение карточных переводов в размере 150 тысяч: при каких условиях

Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

Он подчеркнул, что этот лимит сам по себе не способен решить проблему дропов. Это можно сделать только с помощью комплекса мер, в том числе с изменением законодательства.

По словам Пышного, одна из мер - внедрение специального реестра, который поможет выявлять дропы. Его разработка продолжается.

По его мнению, кроме мер НБУ, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе "знай своего клиента". Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента при онбординге и принимали во внимание его трансакционную историю, отмечает Пышный.

"1 февраля вступил в силу меморандум, по которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов", - говорит глава Нацбанка.

Напомним:

В октябре 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физлиц "с карты на карту".

В декабре 2024 года крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который усиливает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.

Организаторы "дроп"-схем могут получать за каждую проданную в аренду банковскую карту не менее 800 гривен в неделю. Количество проданных в аренду карт за месяц может составлять до 500.

В октябре 2024 года Нацбанк ввел лимиты на карточные переводы - 150 тысяч гривен в месяц, но менеджер "дроп"-схем заявил, что после этого карты для схем "клиенты" стали покупать больше из-за блокировки.