"Метинвест" рассказал, как бои возле Покровска обвалили добычу угля в 2024 году

По итогам 2024 года производство угольного концентрата "Метинвестом" уменьшилось на 22% по сравнению с 2023 годом, - до 4,2 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении группы по результатам работы за 2024 год.

Группа отмечает, что с февраля 2024 года войска РФ сосредоточили свои усилия, в частности, на Покровском направлении, которое находится вблизи Покровской угольной группы. В декабре, из-за боевых действий и приближения фронта, была приостановлена работа производственного участка в Песчаном.

В результате, в четвертом квартале 2024 года производство угольного концентрата группой "Метинвест" уменьшилось на 7% по сравнению с третьим кварталом. В частности, Покровская угольная группа произвела на 14% меньше угля, чем кварталом ранее.

В целом за 2024 год "Метинвест" сократил производство угля на 22% против 2023 года, до 4,2 млн тонн, что обусловлено уменьшением производства Покровской угольной группой на аналогичный процент, в частности из-за изменения горно-геологических условий и события в конце 2024 года, которые описаны выше.

Кроме того, отмечается, что металлургический комбинат "Камет-Сталь" сократил производство чугуна в 4 квартале на 6% - до 452 тысяч тонн из-за ремонта доменной печи №9. Производство стали снизилось на 14% - до 489 тысяч тонн из-за переориентации заказов в пользу чугуна.

В то же время годовое производство чугуна в 2024 году составило 1,8 млн тонн, что больше 2023 года на 3%. Производство стали за год увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом до 2,09 млн тонн.

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Напомним:

В январе 2025 года украинские металлургические предприятия нарастили выпуск стали и чугуна.

Украинские металлургические предприятия в январе-ноябре 2024 года произвели 7,03 млн тонн стали, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, падение объемов фиксируется уже шестой месяц подряд.

Украина поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге 71 страны, крупнейших производителей стали.

13 декабря 2024 года стало известно, что группа "Метинвест" Рината Ахметова, крупнейший производитель стали в Украине, приостановила работу угледобывающей площадки в поселке Песчаное.

Эта площадка обеспечивала около половины общего объема добычи угля "Метинвестом" в Украине.

Группа "Метинвест" Рината Ахметова приостанавливает работу Покровской угольной группы (шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика) в связи с приближением линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью.