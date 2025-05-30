Новини 30 травня: зміни в бронюванні, нові ліміти карткових переказів

Про що всі сьогодні говорили?

Про зміни для українців. Від 1 червня 2025 року на українців чекає низка змін. Зокрема вони стосуються лімітів на перекази з картки на картку для двох категорій банківських клієнтів.

Про Буковель. Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря Оксана є співвласницею компанії, яка замовила будівництво люксового готелю в центрі Буковелю.

Про бронювання. Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які розширюють можливості збереження кадрів для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.

Про НСЗУ. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) штрафуватиме медичні заклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз при проведенні оперативних втручань.

Про Microsoft. Американська корпорація Microsoft остаточно йде з Росії.

Ексклюзиви ЕП

Україні хронічно не вистачає коштів для фінансування війни: у 2026 році непокрита потреба у фінансуванні може сягнути трильйона гривень. Де уряд братиме ці кошти і як з цим може допомогти ЄС?