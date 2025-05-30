Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які розширюють можливості збереження кадрів для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що основні зміни:

- бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань;

- запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

"Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії - наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП по підприємству не менше 20 тис. грн. Також для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн", – повідомили в Мінекономіки.

Умови для бронювання залишаються незмінними. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо).

Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал "Дія". Відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

У відомстві нагадали, що діюча процедура бронювання працівників відбувається через єдиний державний портал "Дія".

Нагадаємо:

В Україні після змін у правилах бронювання компанії зможуть забронювати більше фахівців. Тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.