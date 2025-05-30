Новости 30 мая: изменения в бронировании, новые лимиты карточных переводов

О чем все сегодня говорили?

Об изменениях для украинцев. С 1 июня 2025 года украинцев ждет ряд изменений. В частности они касаются лимитов на переводы с карты на карту для двух категорий банковских клиентов.

О Буковеле. Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря Оксана является совладелицей компании, которая заказала строительство люксового отеля в центре Буковеля.

О бронировании. Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных, которые расширяют возможности сохранения кадров для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения.

О НСЗУ. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет штрафовать медицинские учреждения за взыскание с пациентов денег за наркоз при проведении оперативных вмешательств.

О Microsoft. Американская корпорация Microsoft окончательно уходит из России.

Эксклюзивы ЭП

Украине хронически не хватает средств для финансирования войны: в 2026 году непокрытая потребность в финансировании может достичь триллиона гривен. Где правительство будет брать эти средства и как с этим может помочь ЕС?