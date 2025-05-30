Нові ліміти на перекази та платна послуга в "Дії": що зміниться в Україні з 1 червня

Від 1 червня 2025 року на українців чекає низка змін. Зокрема вони стосуються лімітів на перекази в картки на картку для двох категорій банківських клієнтів.

ЕП розповідає детальніше про те, що зміниться для українців у червні 2025 року.

Нові ліміти на перекази

З 1 червня 2025 року банки запроваджують нові ліміти на перекази коштів для клієнтів, віднесених до категорій середнього та низького ризику. Ліміти знизили з 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць.

Таке рішення передбачене меморандумом про прозорість фінансових послуг, який банки підписали ще у грудні 2024 року.

Ці ліміти не застосовуватимуть до клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів банків, волонтерів та "інших клієнтів з підтвердженими доходами". Для них розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі підтвердженого доходу. Для клієнтів з високим рівнем ризику встановили ліміт у розмірі 50 тис. грн на місяць.

Більше про те, чому банки обмежують перекази, читайте у матеріалі ЕП: "Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять".

Платний сервіс у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації з 1 червня запроваджує перший платний сервіс у застосунку "Дія" – шеринг документів для банків.

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами, пише Forbes Ukraine. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.

За словами керівника команди впровадження "Дії" Олексія Вовка, середня кількість шерингів документів через "Дію" перевищує 1,3 млн на місяць.

Надалі Мінцифри планує монетизувати ще два сервіси – Diia.OAuth та "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Це дасть можливість бізнесу підписувати документи онлайн безпосередньо у застосунку.

Також готується запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth. Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія.

ШІ-агент на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації планує у червні запусти у бета-версію ШІ-агента на порталі "Дія", який працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Інтеграція технологій штучного інтелекту є частиною більшого плану міністерства перетворити застосунок "Дія" на повноцінного ШІ-агента.

Користувачі зможуть не лише ставити запитання, наприклад, де знайти найближчий ЦНАП або яку довідку підготувати для перетину кордону, а й замовляти послуги звичайним текстовим запитом.

"Достатньо буде просто написати: "надішли мені довідку про доходи за 2023 рік",– і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ", – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тимчасові обмеження на кордоні з Польщею

У середині червня закінчуються тимчасові обмеження у пункті пропуску Краківець-Корчова. З 8 травня на кордоні тривають дорожні роботи. Зокрема, замінюють асфальтне покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі.

Прикордонники радять заздалегідь планувати маршрути та користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: Смільниця, Нижанковичі, Рава-Руська, Грушів або ж Угринів.