Донька ексзаступника Авакова будує в Буковелі найбільший в Україні готель – Bihus.info

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря Оксана є співвласницею компанії, яка замовила будівництво люксового готелю в центрі Буковелю.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info

Йдеться про готель "Glacier Premium Apartments" у Буковелі. За оцінками видання Forbes, він стане найбільшим готелем в Україні. Ціни сягають $5000-6000 за квадратний метр. Загальна територія комплексу становитиме понад 2 га.

За планом передбачено – 10 поверхів, на 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові бутіки.

Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,30%).

Оксана Чеботар – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чеботар пішов з посади у 2015-му за власним бажанням. Щоправда, за два тижні до звільнення, його зять – Олег Поліщук, напав на знімальну групу Bihus.Info та забрав техніку, коли журналісти знімали новий будинок на місці реліктового лісу під Києвом, записаний на Оксану Чеботар.

Чеботар фігурував у справах "рюкзаків Авакова" і незаконного продажу піску.

У розслідування також йдеться, що офіційні доходи Оксани Чеботар та її чоловіка не покривають витрати на найбільший в Україні готель. Більшість їхніх компаній збиткові.

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