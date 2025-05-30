НСЗУ почне штрафувати українські лікарні за вимагання з пацієнтів грошей за наркоз

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) штрафуватиме медичні заклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз при проведенні оперативних втручань.

Про це повідомила очільниця НСЗУ Наталія Гусак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо раніше ми не застосовували санкції щодо вимагання коштів, у тому числі, за лікарські засоби, сюди входить і наркоз, то наразі кожен такий факт, який буде доведений за скаргою, буде покараний, крім перерахунку і, можливо, втрати контракту, ще буде штраф 18 тис. грн для закладу охорони здоров'я", – сказала вона в ефірі YouTube-каналу "Доктор Булавінова".

За словами Гусак, якщо в якійсь лікарні, де пацієнт отримує медичну допомогу, сказали, що наркоз не оплачується НСЗУ, то варто звернутися до керівника цього закладу або напряму до Нацслужби зі скаргою щодо вимагання коштів.

За її даними, наразі НСЗУ майже завершила процес переукладання договорів з додатковими угодами щодо нових санкцій за порушення умов контракту.

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