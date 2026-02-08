У Європі до кінця року буде 10 експортних центрів України – Зеленський

Україна до кінця 2026 року відкриє у Європі десять експортних центрів, які будуть розвивати потенціал українських товарів закордоном.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи… У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", – сказав Зеленський.

За словами президента, закордонне виробництво базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах.

"Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї. "Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї", – заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна планує розпочати експорт власних військових технологій до країн-партнерів у Європі та за її межами. Зокрема, йдеться про налагодження виробництва дронів, ракет, а також, можливо, артилерійських систем за кордоном.

Раніше, у 2024 році повідомлялося про створення робочої групи, яка займатиметься розробкою механізму експорту військової техніки з вітчизняних заводів. Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Як повідомлялося, у 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міністерство оборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн. Програма "Зброя Перемоги" – механізм довгострокових контрактів на три, п'ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Також повідомлялося, що Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою "1+1" — один для себе, один для України. Крім українських ударних надводних дронів Міноборони Литви зацікавилося також ракетними дронами та іншим озброєнням.