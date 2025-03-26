Цьогоріч Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками: на яку суму

У 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міністерство оборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

Зазначається, що програма "Зброя Перемоги" – механізм довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Серед вимог до українських зброярів, які прагнуть увійти до переліку "Зброя Перемоги" та укласти довгострокові контракти, – обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50% тощо.

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В Україні працюють над відкриттям експорту озброєнь. Навіщо це під час війни?

Нагадаємо:

Україна потенційно може отримувати до 2 мільярдів євро податків від контрольованого експорту українського озброєння на рік.