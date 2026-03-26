У Європі бум вживаних електромобілів через зростання цін на бензин

Зростання цін на бензин, спричинене війною в Ірані, призвело до різкого зростання продажів вживаних електромобілів по всій Європі, що є ознакою того, що проблеми на заправках відштовхують споживачів від автівок з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє Reuters.

"На ринку вживаних автомобілів зараз спостерігається бум електромобілів", — сказав Тер'є Дальгрен, аналітик найбільшого в Норвегії ринку вживаних автомобілів Finn.no, додавши, що на сайті електрокари нещодавно обігнали дизельні моделі як найпопулярніший тип пального.

В результаті війни в Ірані середня вартість бензину в Європейському Союзі зросла на 12% до 1,84 євро (2,12 долара) за літр з 23 лютого по 16 березня.

Французький онлайн-продавець вживаних автомобілів Aramisauto заявив, що його частка у продажах електромобілів майже подвоїлася з 16 лютого до 9 березня, з 6,5% до 12,7%.

Протягом тих самих трьох тижнів частка бензинових моделей на Aramisauto впала з 34% до 28%, тоді як дизельні моделі знизилися з 14% до 10%.

Амстердамська компанія OlХ повідомила, що запити клієнтів на електромобілі різко зросли на її ринках у Франції (50%), Румунії (40%), Португалії (54%) та Польщі (39%), причому зростання "постійно прискорюється щотижня на всіх ринках".

У скандинавських країнах також спостерігають різке зростання продажів електромобілів. На шведській платформі Blocket продажі електромобілів зросли на 11% за перші два тижні березня порівняно з попередніми двома тижнями, тоді як кількість переглядів моделей електромобілів збільшилася на 17%.

"Ми бачимо явний зсув, коли все більше людей активно шукають більш економічні альтернативи", – сказав автомобільний експерт Blocket Марцін Степман.

Данія демонструє схожу тенденцію. У Німеччині mobile.de, найбільший онлайн-авторинок країни, повідомив, що частка пошуку електромобілів на його вебсайті потроїлася з початку березня – з 12% до 36%, тоді як автодилери отримали на 66% більше запитів щодо вживаних електромобілів, ніж у лютому.

"Наразі високі ціни на бензин призводять до зростання попиту на електромобільність", – зазначає mobile.de.

