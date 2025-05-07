Литва хоче виготовляти морські дрони для себе і України

Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою "1+1" — один для себе, один для України.

Про це з посиланням на міністерку оборони Литви Довілє Шакалієне пише "Мілітарний".

"Magura, як на мене, — це чудовий військовий виріб", — цитує видання Шакалієне. І зазначає, що ці дрони Magura вже добре зарекомендували себе на полі бою в Чорному морі й змусили чорноморський флот Росії залишатися в портах.

Крім українських ударних надводних дронів Міноборони Литви зацікавилося також ракетними дронами та іншим озброєнням.

Відомство розглядає запуск у Литві спільного виробництва окремих видів озброєння за принципом "1+1". Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.

"Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві", — пояснила міністерка.

"Ми вважаємо, що співпраця в окремих сферах, пов’язаних із ракетними дронами, морськими дронами та іншими технологіями, є справді дуже перспективною", — зазначила Довілє.

Нещодавно Литва виділила 20 мільйонів євро на фінансування окремих проєктів української оборонної промисловості.

Нагадаємо:

Біля порту Новоросійськ український надводний безпілотник Magura уразив російський винищувач Су-30. Удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 ракетою. Це перший випадок в історії, коли надводний дрон успішно збив бойовий літак.

Magura V7 є вдосконаленою версією попереднього Magura V5, який використовувався для атак на ворожі кораблі. Він має довжину близько 8 метрів і покращену конструкцію для морських операцій в складних погодних умовах.

Раніше повідомлялося, що на заводі іспанської оборонної компанії Tecnove вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak. Tecnove підписала угоду з українською компанією "Практика" про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах у місті Еренсія, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включає виробництво двох моделей.