Україна скоротила постачання борошна в ЄС з 44% до 35%: найбільші країни-імпортери
Протягом липня–березня 2025/26 Україна експортувала 48,3 тис. тонн пшеничного борошна проти 49,8 тис. тонн за аналогічний період попереднього сезону.
Про це повідомляє спілка "Борошномели України".
Йдеться, що із загального обсягу 35% пшеничного борошна було експортовано до країн ЄС (у минулому сезоні частка ЄС в експортних поставках сягала 44%).
За даними аналітики, до ТОП-5 країн-імпортерів цієї продукції:
Молдова (14,9 тис. тонн),
Палестина (9,2 тис. тонн),
Чехія (7,4 тис. тонн),
Ізраїль (4,4 тис. тонн),
Іспанія (4,2 тис. тонн).
Водночас, як підкреслюють в спілці, фіксується зростання обсягів імпорту пшеничного борошна: за 9 місяців поточного сезону на зовнішніх ринках було закуплено майже 2,3 тис. тонн, тоді як минулого сезону цей показник становив 1,9 тис. тонн.
