Новини 28 березня: удар РФ по "Нафтогазу", Зеленський прокоментував новий проєкт угоди зі США

Про надра України. За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.

Про "Нафтогаз". Росія завдала комбінованого удару по інфраструктурі "Нафтогазу", пошкодивши газовидобувні потужності.

Про "Укрзалізницю". Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".

Про Маска і РФ. Росія готова поставити невелику атомну електростанцію для місії SpaceX на Марс, заявив уповноважений президента РФ з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Про ціни на авто в США. Президент США Дональд Трамп застеріг американських автовиробників не підвищувати ціни через нові 25%-ві мита на імпортні автомобілі та запчастини.

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Квитки в касах та бонуси для пасажирів: як "Укрзалізниця" відновлюється після кібератаки

Що відомо про масштабну кібератаку на "Укрзалізницю" та як зараз можна купити квиток на потяг?