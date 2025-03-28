Новости 28 марта: удар РФ по "Нафтогазу", Зеленский прокомментировал новый проект соглашения с США
О недрах Украины. По словам президента Зеленского, обновленное соглашение о недрах с США является совсем другим документом по сравнению с прошлыми, однако там есть пункты, которые Украина ранее отвергала.
О "Нафтогазе". Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности.
Об "Укрзализныце". Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов "Укрзализныци".
О Маске и РФ. Россия готова поставить небольшую атомную электростанцию для миссии SpaceX на Марс, заявил уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
О ценах на авто в США. Президент США Дональд Трамп предостерег американских автопроизводителей не повышать цены из-за новых 25%-ных пошлин на импортные автомобили и запчасти.
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Билеты в кассах и бонусы для пассажиров: как "Укрзализныця" восстанавливается после кибератаки
Что известно о масштабной кибератаке на "Укрзализныцю" и как сейчас можно купить билет на поезд?