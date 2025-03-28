РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток

Росія завдала комбінованого удару по інфраструктурі "Нафтогазу", пошкодивши газовидобувні потужності.

Про це повідомляє пресслужба групи.

"Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено газовидобувні потужності. Водночас постраждалих немає.

Пресслужба групи додає, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо:

Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.