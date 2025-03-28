РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
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Росія завдала комбінованого удару по інфраструктурі "Нафтогазу", пошкодивши газовидобувні потужності.
Про це повідомляє пресслужба групи.
"Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено газовидобувні потужності. Водночас постраждалих немає.
Пресслужба групи додає, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо:
Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.