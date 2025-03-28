В застосунку і на сайті "Укрзалізниці" збій роботи: працюватимуть додаткові каси

Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Щоб збалансувати попит, працюватимуть додаткові каси в містах із найбільшим пасажиропотоком.

– У Києві наразі працюють 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному.

– Посилено й касові зони у Львові: зараз на вокзалі працюють уже 10 кас.

Також, як зазначили в УЗ, у касових залах продовжують працювати вокзальні "янголи", які консультують пасажирів із питань придбання, повернення квитків та посадки на поїзд.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

Зранку 27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.