Росія пропонує Маску атомну станцію для польоту на Марс

Росія готова поставити невелику атомну електростанцію для місії SpaceX на Марс, заявив уповноважений президента РФ з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Про це пише Reuters.

"Росія може запропонувати невелику атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технологічні можливості", — сказав Дмитрієв. Він додав, що країна має низку ядерних технологій, які можуть стати в пригоді для освоєння Червоної планети.

Це вже друга за місяць заява російського чиновника про можливу співпрацю з Маском. Дмитрієв назвав підприємця "великим провидцем" і наголосив на важливості партнерства.

Запит Росії збігся в часі з переговорами Москви та Вашингтона про відновлення двосторонніх відносин, попри дію американських санкцій. Ілон Маск раніше заявляв, що його ракета Starship може відправитися на Марс вже наприкінці наступного року, а перша висадка людей може відбутися між 2029 і 2031 роками.

Росія також планує побудувати атомну станцію на Місяці разом із Китаєм до середини 2030-х років, а у 2022 році оголосила про намір самостійно працювати над марсіанською місією після припинення співпраці з Європейським космічним агентством.

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Нагадаємо:

Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що планує зустріч з Ілоном Маском. Основною темою переговорів, за його словами, стане "майбутнє людства".