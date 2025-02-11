Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії російських реакторів для ХАЕС

Зеленський у вечірньому зверненні підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться у зверненні президента.

Зеленський зазначив, що завдяки правкам, що дозволяють купити у Болгарії російські енергоблоки, вдасться добудувати два блоки ХАЕС.

Президент зазначив, що потенційно ці енергоблоки дозволять покрити потреби України, які наразі покриваються імпортом.

При цьому президент зазначив, що тим хто критикує закупівлю російського обладнання для будівництва двох блоків Хмельницької АЕС невигідна дешева енергія для України.

"Звичайно є голоси, які критикують, але це ті голоси, якім дешева енергія в Україні просто невигідна, вони свою кишеню наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна", – зазначив Зеленський.