Зеленский поддержал закупку у Болгарии российских реакторов для ХАЭС

Зеленский в вечернем обращении поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в обращении президента.

Зеленский отметил, что благодаря правкам, позволяющим купить у Болгарии российские энергоблоки, удастся достроить два блока ХАЭС.

Президент отметил, что потенциально эти энергоблоки позволят покрыть потребности Украины, которые сейчас покрываются импортом.

При этом президент отметил, что тем кто критикует закупку российского оборудования для строительства двух блоков Хмельницкой АЭС невыгодна дешевая энергия для Украины.

"Конечно есть голоса, которые критикуют, но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна, они свой карман наполняют от более дорогой энергии, чем атомная", - отметил Зеленский.