"Укрзалізниця" третій день відновлює онлайн послуги після кібератаки

В "Укрзалізниці" розраховують завершити відновлення після кібератаки, яка зупинила майже усі онлайн-послуги, "найближчим часом".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Продовжуємо відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки. Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час", – йдеться у повідомленні.

Наразі через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня.

В "Укрзалізниці" просять пасажирів купувати квитки на касах не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

Власників паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент від УЗ на борту поїзда та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни.

Нагадаємо:

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи.