Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці" витримала кібератаку

Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

Про це повідомляє пресслужба АТ ""Укрзалізниця".

В компанії зазначили, що наразі триває відновлення ключових систем з резервних копій.

При цьому, ключова система продажу квитків витримала кібератаку.Як наразі працює "Укрзалізниця":

квитки продаються через каси і на 24 та 25 березня почали продаж міжнародних квитків у касах;

якщо квиток не встигнути придбати, то їх можна оформити прямо в потязі (можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх).

Нині продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби: 24 і 25 березня.

"Повернення квитків на поїзди в поточну добу – за попереднім алгоритмом: за годину до відправлення вашого рейсу надішліть нам на електронну пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону.

Ми обробимо заявку на повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем", – йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.