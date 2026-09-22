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Трамп хоче купувати білоруські добрива замість канадських

Андрій Муравський — 22 вересня, 11:37
Трамп хоче купувати білоруські добрива замість канадських

Дональд Трамп анонсує "масштабну угоду" з Білоруссю: на тлі загострення торговельного спору з Канадою президент США хоч змінити основного постачальника добрив.

Про це пише The Guardian.

"Сполучені Штати працюють над величезною угодою щодо закупівлі калійних добрив з Білорусі", — заявив Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Ціни будуть значно нижчими, ніж ми зараз платимо Канаді, що є дуже хорошою новиною для наших фермерів", — запевняє він.

Видання зазначає, що останніми тижнями Трамп посилив свою торгову війну з Канадою, давнім союзником США та найбільшим постачальником калійних добрив у країні.

Заява демонструє показує готовність Вашингтона вести діалог з Мінськом, незважаючи на його репресії проти дисидентів і підтримку вторгнення Росії в Україну, зазначає The Guardian.

США імпортує більшість калію, який використовується для виробництва добрив, і ціни зросли після початку війни в Україні у 2022 році. У 2024 році 79% товару походило з Канади, 11% – з Росії та 4% – з Білорусі.

Після закриття для білоруського калію порту Клайпеда в Литві транспортування білоруських калійних добрив обходиться дорожче через більше логістичне плече – добрива йдуть через Росію.

Вашингтон тихо відновлює відносини з Білоруссю під час другого терміну адміністрації Трампа.

"Минулого тижня Білорусь звільнила 25 політичних в'язнів, оскільки США зняли санкції з двох компаній країни. Але сотні залишаються у в'язниці після того, як президент Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, придушив масові протести проти його переобрання у 2020 році, що призвело до хвилі санкцій", – говориться у повідомленні.

Західні країни знову посилили санкції проти Білорусі у 2022 році після того, як Мінськ дозволив Москві вторгнутися в Україну через свою територію.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну щодо послаблення обмежень на імпорт калійних добрив з Білорусі та просять Київ переконати європейські країни зробити те саме.

У 2025 році повідомлялося, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до ВАТ "Білоруськалій" щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи.

Компанія брала участь в організації й фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку політики РФ щодо заперечення права українського народу на самоідентифікацію.

США Білорусь добрива

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Трамп хоче купувати білоруські добрива замість канадських
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