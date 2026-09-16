США знімуть санкції з двох білоруських компаній

Європейська правда

США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром", а режим Александра Лукашенка натомість звільнить 25 політв'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул, якого цитує БЕЛТА.

Як зазначив представник Дональда Трампа, про це було домовлено за підсумками переговорів у Мінську з представниками білоруського режиму.

"Як жест доброї волі Білорусь звільнить 25 осіб. Сполучені Штати своєю чергою скасують санкції щодо двох білоруських компаній – "Лакокраска" та "Беллесбумпром", – сказав він.

Спецпосланець президента США у справах Білорусі прибув до Мінська у вівторок.

У Мінську Коул провів переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Згідно з офіційним повідомленням білоруської сторони, у переговорах також взяли участь прем'єр-міністр Александр Турчин, голова КДБ Іван Тертель та постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

У червні Вашингтон повідомив демократичним силам Білорусі в екзилі про затримки у звільненні більшої кількості політв'язнів.