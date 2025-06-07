Китай заявляє, що може прискорити затвердження заявок на експорт мінералів з ЄС

У Китаї заявили, що готові прискорити розгляд і затвердження заявок на експорт рідкісних земель до компаній Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві на веб-сайті Міністерства торгівлі також зазначено, що 5 липня планується опублікувати остаточне рішення щодо торговельного розслідування імпорту бренді з ЄС, а також повідомляється, що сторони обговорюють цінові зобов'язання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Пекін пригрозив юридичними заходами проти будь-кого, хто дотримуватиметься обмежень США щодо мікрочипів китайської компанії Huawei. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що компанії можуть порушити китайський закон про протидію іноземним санкціям, якщо вони сприятимуть американським обмеженням.

Раніше Міністерство торгівлі США попередило, що використання мікросхем Huawei "в будь-якій точці світу" порушуватиме американське експортне законодавство, але згодом видалило згадку про географію.

Також повідомлялося, що китайські нові екологічні обмеження можуть серйозно вплинути на продажі Nvidia в країні. Пекін запровадив правила, які рекомендують використовувати лише енергоефективні чипи для нових дата-центрів. Чип Nvidia H20, адаптований до експортних обмежень США, не відповідає новим вимогам.

Якщо ці правила будуть впроваджені суворіше, Nvidia може втратити замовлення на чіпи від таких гігантів, як Alibaba, ByteDance і Tencent, на користь місцевих конкурентів, зокрема Huawei.

Раніше повідомлялося, що Китай хоче позбутися американських чіпів. Чотири підтримувані урядом галузеві асоціації, що представляють основну частину попиту на напівпровідники в Китаї, опублікували на цьому тижні скоординовані заяви, в яких закликали компанії-члени переглянути закупівлі американського кремнію, який три з них вважають "більш небезпечним і не надійним".