Автовиробники у паніці через проблеми на ринку рідкісноземельних металів

Автовиробники стурбовані тим, що ситуація з рідкісноземельними елементами з Китаю може перерости в третій за останні п'ять років масштабний збій у ланцюгу поставок.

Про це пише Reuters.

"Дефіцит напівпровідників викреслив мільйони автомобілів з виробничих планів автовиробників приблизно з 2021 по 2023 рік. До цього пандемія коронавірусу в 2020 році зупиняла заводи на кілька тижнів", – зазначає агентство.

"Керівники автомобільних компаній знову змушені засісти у своїх кабінетах, стурбовані тим, що жорсткий контроль Китаю за експортом рідкісноземельних магнітів, які вкрай необхідні для виробництва автомобілів, може завдати шкоди виробництву", – говориться у статті.

Кілька європейських заводів з виробництва автокомпонентів вже зупинилися. Автовиробники відчайдушно намагаються знайти альтернативні джерела рідкісноземельними елементами, яких бракує через обмеження китайського експорту. Без резервного постачання заводи можуть простоювати до середини липня, розповіли Reuters учасники ринку.

Кризи підштовхнули промисловість до зміцнення стратегій ланцюгів поставок, однак, судячи з усього, потрібних висновків все ж-таки не зробили.

"Галузь має обмаль хороших варіантів, враховуючи те, наскільки Китай домінує на ринку. Долю конвеєрів автовиробників вирішує невелика команда китайських бюрократів, яка розглядає сотні заявок на отримання дозволів на експорт", – говориться у статті.

Китай контролює до 70% світового видобутку рідкісноземельних металів, 85% переробних потужностей і близько 90% виробництва рідкісноземельних металевих сплавів і магнітів, наводить агентство дані консалтингової компанії AlixPartners.

У автомобілях використовуються двигуни на основі рідкісноземельних елементів у десятках компонентів.

"Китай і раніше обмежував експорт цих елементів, зокрема під час суперечки з Японією у 2010 році, під час якої він обмежив експорт рідкоземельних металів. Японії довелося шукати альтернативних постачальників, і до 2018 року на Китай припадало лише 58% імпорту рідкісноземельних елементів", – зазначено у статті.

Агентство пише, що автовиробники намагаються відмовитися від китайських цих елементів або навіть розробити магніти, які не потребують цих елементів. Але більшість зусиль далекі від необхідного масштабу.

Нагадаємо:

Обмеження Китаю, оголошені у квітні, вдарили по постачаннях для автовиробників, аерокосмічної галузі, виробників мікрочипів і військових підрядників у всьому світі. Через це галузеві організації Німеччини, США та Індії вже закликали свої уряди втрутитися й чинити тиск на Пекін.

Раніше повідомлялося, шр Китай послабить обмеження для постачальників рідкоземельних металів. Видання The China Daily писало, що міністерство торгівлі Китаю вже проінформувало китайських та європейських виробників напівпровідників про процедури контролю за експортом рідкоземельних елементів.

Згодом Китай заявив, що готовий прискорити розгляд і затвердження заявок на експорт рідкісних земель до компаній Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що у листі до представників адміністрації Трампа очільник галузевої асоціації, яка представляє General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai та інших великих автовиробників, висловив занепокоєння цією ситуацією. Повідомлялося, що нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити потік рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів, але ще має відбутися зустріч американської торгової команди з китайськими колегами для переговорів.

Раніше повідомлялося, шр США використовують свою перевагу у виробництві етану - ключового компонента у виробництва пластику - як інструмент тиску в торговому протистоянні з Китаєм.

Америка постачає Китаю майже весь обсяг етану — побічного продукту сланцевого буму, який є ключовим компонентом у виробництві пластику. І тепер Міністерство торгівлі США вимагає, щоб експортери отримували спеціальні ліцензії на вивезення цього газу. Одній із компаній вже повідомили, що дозволи на три поставки до Китаю не будуть видані.