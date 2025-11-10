Зеленський прокоментував корупцію в "Енергоатомі"

Президент Володимир Зеленський прокоментував кейс корупції в "Енергоатомі".

Про це він сказав під час вечірнього звернення у понеділок.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання - потрібні. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації", - зазначив він.

За його словами, всі хто будував схеми, повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

"Вироки мають бути", - наголосив Зеленський.

"І урядовці повинні працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами, І так працювати, як це потрібно для результату", - додав він.

Нагадаємо:

Зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, повідомили джерела "Української правди".

Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".

АТ "НАЕК "Енергоатом" підтвердив, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.