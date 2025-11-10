НАБУ оприлюднило частину "плівок Мідаса" про масштабну корупцію в енергетиці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, до яких залучили всіх детективів бюро. Слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів.

Розслідування стосується діяльності високопосадовців у сфері енергетики та оборони, яких підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні.

Що на записах

У плівках фігурують люди з позивними "Рокет", "Тенор" і "Карлсон". Вони обговорюють будівництво об'єктів в енергетичній сфері, розподіл "відкатів" і можливі кадрові зміни в Міненерго та "Енергоатомі".

09 липня 2025 року "Тенор": Вони планують продовжувати будувати захисні споруди, цифри шалені. "Рокет": Скажи постачальникам, що всі й так розуміють — ось-ось щось-то буде. Тому що в нас ідуть наростаючі (ідеться про підвищеннясум відкатів через можливу зміну керівництва в Міненерго та Енергоатомі).

30 червня 2025 року "Карлсон": Не хочеться підозру отримати.

Повний запис частини плівок Мідаса про корупцію в енергетиці

Перша частина розслідування про корупцію в енергетиці. Відкати з "Енергоатома" Міндічем і ко.

НАБУ і САП поки що не називають імен фігурантів, але зазначають, що йдеться про посадовців високого рівня.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".