В "Енергоатомі" підтвердили проведення слідчих дій в їхньому офісі

АТ "НАЕК "Енергоатом" підтвердив, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

""Енергоатом" повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню", – наголосили в компанії.

Підкреслюється, що компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з'ясуванні всіх обставин.

Нагадаємо:

Зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, повідомили джерела "Української правди".

Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".