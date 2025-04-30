Митників раз на три роки перевірятимуть на доброчесність

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою усі посадові особи митних органів підлягатимуть перевірці на доброчесність раз на три роки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У повідомленні йдеться, що рішення спрямоване на зниження корупційних ризиків.

Крім того, передбачена негайна перевірка у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, зокрема від правоохоронців.

Перевірки проводитимуть уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

У разі виявлення ознак недоброчесності, матеріали направлятимуться до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції.

Крім періодичних перевірок, посадові особи митних органів повинні щорічно подавати декларацію доброчесності до 1 квітня або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду.

Нагадаємо:

Організація економічного співробітництва та розвитку відзначила прогрес України у зміцненні публічної доброчесності та опублікувала відповідну оцінку, що охоплює 2023-2024 роки.