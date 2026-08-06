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За сім місяців товарообіг України склав 82,2 мільярда доларів

Андрій Муравський — 6 серпня, 16:27
За сім місяців товарообіг України склав 82,2 мільярда доларів

За сім місяців 2026 року товарообіг України склав 82,2 мільярда доларів: імпортували товарів на 58,1 млрд доларів, а експортували – на 24,1 мільярда.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протягом січня-липня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $58,1 млрд, а експортували – на $24,1 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $40,9 млрд, що становить 18,1% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2026 року склало 0,59 дол/кг.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю ($16,8 млрд), Польщі ($5,5 млрд), Німеччини ($3,8 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі (на $2,8 млрд), Туреччини (на $2 млрд), Німеччини (на $1,5 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2026 року товарів 73% склали такі категорії товарів, як машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні, продукція хімічної промисловості.

Так, машин та устаткування завезли на $25,7 млрд, при митному оформленні товарів до бюджету сплачено 145,5 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

Паливно-енергетичні товари – $8,5 млрд, при митному оформленні до бюджету сплачено 172,7 млрд грн, що складає 34% надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості складає $8 млрд, до бюджету сплачено 66,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($14,1 млрд), метали та вироби з них ($2,5 млрд), машини, устаткування та транспорт ($2,1 млрд).

У січні-липні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 888,3 млн грн.

Нагадаємо:

За шість місяців 2026 року товарообіг України склав 70,3 мільярда доларів: країна експортувала на 21 мільярд, імпортовано на 34,6 мільярда.

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.

Держмитслужба товарообіг

товарообіг

За сім місяців товарообіг України склав 82,2 мільярда доларів
За пів року товарообіг України склав понад 70 мільярдів доларів
За чотири місяці товарообіг України склав 46,1 мільярда доларів

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