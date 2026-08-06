За сім місяців товарообіг України склав 82,2 мільярда доларів

За сім місяців 2026 року товарообіг України склав 82,2 мільярда доларів: імпортували товарів на 58,1 млрд доларів, а експортували – на 24,1 мільярда.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протягом січня-липня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $58,1 млрд, а експортували – на $24,1 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $40,9 млрд, що становить 18,1% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2026 року склало 0,59 дол/кг.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю ($16,8 млрд), Польщі ($5,5 млрд), Німеччини ($3,8 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі (на $2,8 млрд), Туреччини (на $2 млрд), Німеччини (на $1,5 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2026 року товарів 73% склали такі категорії товарів, як машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні, продукція хімічної промисловості.

Так, машин та устаткування завезли на $25,7 млрд, при митному оформленні товарів до бюджету сплачено 145,5 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

Паливно-енергетичні товари – $8,5 млрд, при митному оформленні до бюджету сплачено 172,7 млрд грн, що складає 34% надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості складає $8 млрд, до бюджету сплачено 66,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($14,1 млрд), метали та вироби з них ($2,5 млрд), машини, устаткування та транспорт ($2,1 млрд).

У січні-липні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 888,3 млн грн.

Нагадаємо:

За шість місяців 2026 року товарообіг України склав 70,3 мільярда доларів: країна експортувала на 21 мільярд, імпортовано на 34,6 мільярда.

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.