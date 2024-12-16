ОЕСР відзначила прогрес України у прозорості антикорупційних реформ та політичного фінансування

Організація економічного співробітництва та розвитку відзначила прогрес України у зміцненні публічної доброчесності та опублікувала відповідну оцінку, що охоплює 2023-2024 роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, оцінки відображають значний прогрес у розбудові регуляторної основи та реалізації реформ, попри повномасштабну війну.

Зокрема, Україна досягла значного прогресу в таких сферах:

якість стратегічної основи: Україна відповідає міжнародним стандартам щодо антикорупційних стратегій із міцною нормативною базою та чіткими цілями.

прозорість політичного фінансування: було досягнуто значних успіхів у регулюванні та нагляді за політичним фінансуванням.

внутрішній контроль і охоплення аудитом: комплексні внутрішні аудити та високий рівень впровадження рекомендацій відображають розвиток системи.

"Маємо високі показники в прозорості політичного фінансування, а також в охопленні центральних функцій внутрішнього контролю та аудиту. Також ОЕСР відзначила високий рівень прийняття рекомендацій аудиту та повне охоплення внутрішнім аудитом державних бюджетних організацій", – наголосив прем’єр-міністр.

Щмигаль зазначив, що Україна – одна з перших країн, що не є членом ОЕСР, яка долучилась до ініціативи "Індикатори публічної доброчесності".

Нагадаємо:

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.

ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.