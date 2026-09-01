У серпні бюджет отримав 75 мільярдів гривень митних платежів

Руйнування підприємств і тимчасова зупинка перевезень через українські порти суттєво вплинули на економічну активність у серпні, але до бюджету надійшло 75,1 млрд грн митних платежів, що на на 21,4% більше серпня минулого року.

Про це інформує Державна митна служба.

"За результатами роботи у серпні 2026 року Держмитслужба перерахувала до бюджету 75,1 млрд грн митних платежів. У порівнянні з серпнем 2025 року надходження зросли на майже 13,3 млрд грн, або на 21,4%", – говориться у повідомленні.

Водночас обсяг оподаткованого імпорту знизився на 22%, зазначили у Держмитслужбі.

При митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 33,1 млрд грн, що становить 44,1% від суми надходжень до бюджету.

Всього з початку року до державного бюджету спрямовано понад 573,5 млрд грн митних платежів.

"Суттєвий вплив на економічну активність у серпні мало знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також тимчасове зупинення морських перевезень через українські порти внаслідок загострення ворожих обстрілів", – говориться у повідомленні.

"Попри ці виклики, український бізнес продовжує працювати та забезпечувати надходження до бюджету", – зазначили у Держмитслужбі.

Нагадаємо:

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що Україні вже найближчим часом доведеться піти на жорстке скорочення видатків бюджету: за 8 місяців держбюджет недоотримав до плану 33,1 мільярда гривень, і при цьому парламент провалив голосування за закони-умови траншів макрофінансової допомоги.

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.