Митниця використовуватиме планшети з централізованим керуванням

Держмитслужба успішно реалізувала пілотний проєкт із використання планшетів під час здійснення митних формальностей, цей досвід можуть поширити на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У пункті пропуску "Грушів - Будомєж" на українсько-польському кордоні Держмитслужба успішно реалізувала пілотний проєкт із використання планшетів під час здійснення митних формальностей.

За його результатами застосування цих пристроїв запроваджено на постійній основі.

У Держслужбі поснюють, що прагнуть зробити митні процедури швидшими, зручнішими та більш прозорими, водночас мінімізуючи вплив людського фактору. Використання планшетів є одним із практичних кроків, який дає змогу об'єднати всі ці аспекти в один.

"Інспектор працює безпосередньо в зоні митного контролю: фотографує транспортний засіб та результати огляду – і зроблені фото одразу вносяться до митної інформаційної системи через захищені канали зв'язку, без проміжних кроків", – говориться у повідомленні.

Пристрій функціонує в захищеному режимі, а всі дії з ним фіксуються. Оформлення пришвидшується саме за рахунок того, що інспектору не потрібно повертатися до стаціонарного робочого місця та повторно вносити дані, а пряме завантаження фото до системи мінімізує ризики підміни фотоматеріалів.

Наразі служба опрацьовує можливість поширення цього досвіду на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, зокрема, "Шегині–Медика" та "Смільниця–Кросценко". Загалом визначено потребу в оснащенні планшетами 42 автомобільних пунктів пропуску.

Для безпечного та централізованого керування планшетами також опрацьовується впровадження спеціального програмного рішення. Воно забезпечить контроль налаштувань пристроїв, обмеження окремих функцій та їхню роботу виключно у межах пунктів пропуску, повідомляють у ДМС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за останні роки Держмитслужба фіксує тенденцію до скорочення часу митного оформлення в усіх основних митних режимах.

Раніше в Україну доставили сканувальні системи для огляду залізничних вагонів і контейнерів.