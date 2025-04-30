Таможенников раз в три года будут проверять на добропорядочность

Кабинет министров принял постановление, согласно которому все должностные лица таможенных органов будут подлежать проверке на добропорядочность раз в три года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении говорится, что решение направлено на снижение коррупционных рисков.

Кроме того, предусмотрена немедленная проверка в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в частности от правоохранителей.

Проверки будут проводить уполномоченные подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков недоброчесности, материалы будут направляться в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции.

Кроме периодических проверок, должностные лица таможенных органов должны ежегодно подавать декларацию добропорядочности до 1 апреля или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность.

Напомним:

Организация экономического сотрудничества и развития отметила прогресс Украины в укреплении публичной добропорядочности и опубликовала соответствующую оценку, охватывающую 2023-2024 годы.