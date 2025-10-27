Справу щодо голови АМКУ Кириленка та його дружини скерували до суду

Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно.

Про це інформує пресслужба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні – за фактом незаконного збагачення.

Крім того, члена сім'ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.

В липні антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника АМКУ у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли – у пособництві в незаконному збагаченні.

В серпні судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову АМКУ Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.



