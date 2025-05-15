В Україні офіційно переселенців 4,6 мільйона, а фактично їх на мільйон менше: причина

В Україні наразі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) офіційно близько 12% населення (понад 4,6 млн). А фактична їх кількість на 950 тис. осіб менша, оскільки багато хто не знімається з реєстрації після повернення додому чи переїзду за кордон.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

"Те, що лише 7% безробітних ВПО звернулися до центрів зайнятості у 2024 році, вказує також на потреби у покращенні доступності, комунікації та довіри до державних послуг", - наголошується в дослідженні KSE.

Зазначається, що для підвищення економічної активності внутрішньо переміщених осіб (численної категорії, що користується соціальною підтримкою) потрібно вирішити низку питань.

Одне з пріоритетних завдань – це оновлення реєстрів ВПО для ефективнішої реінтеграції та адресної допомоги.

Нагадаємо:

В Україні єдиний сектор економіки, де наразі відбувається зростання зайнятості – державне управління та оборона. В інших секторах зайнятість скорочується.