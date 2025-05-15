В Украине официально переселенцев 4,6 миллиона, а фактически их на миллион меньше: причина

В Украине сейчас внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) официально около 12% населения (более 4,6 млн). А фактическое их количество на 950 тыс. человек меньше, поскольку многие не снимаются с регистрации после возвращения домой или переезда за границу.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

"То, что только 7% безработных ВПЛ обратились в центры занятости в 2024 году, указывает также на потребности в улучшении доступности, коммуникации и доверия к государственным услугам", - отмечается в исследовании KSE.

Отмечается, что для повышения экономической активности внутренне перемещенных лиц (многочисленной категории, пользующейся социальной поддержкой) нужно решить ряд вопросов.

Одна из приоритетных задач - это обновление реестров ВПЛ для более эффективной реинтеграции и адресной помощи.

Напомним:

В Украине единственный сектор экономики, где сейчас происходит рост занятости - государственное управление и оборона. В других секторах занятость сокращается.