Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В усіх секторах економіки України зайнятість скорочується, окрім єдиного - дослідження KSE

Віктор Волокіта — 15 травня, 16:28
В усіх секторах економіки України зайнятість скорочується, окрім єдиного - дослідження KSE
Getty Images

В Україні єдиний сектор економіки, де наразі відбувається зростання зайнятості – державне управління та оборона. В інших секторах зайнятість скорочується.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що кількість працівників у державному управлінні та обороні досягла 2,6 млн, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил.

Щодо інших секторів економіки, то найшвидше зайнятість скорочується у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%.

Але, як йдеться в дослідженні, це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності.

"У відповідь на ситуацію потрібні заходи з посилення соціальної підтримки та перехід до системи, орієнтованої на продуктивність. У 2025 році будуть впроваджені відповідні заходи у сферах соціального страхування, захисту дітей, підтримки ветеранів, інклюзивного розвитку", - йдеться в повідомленні KSE.

Зокрема очікуються:

  • гендерне бюджетування,
  • запровадження базової схеми соціальної допомоги замість різних видів пільг,
  • перегляд підходів до нарахування спеціальних пенсій,
  • покращення підтримки зайнятості осіб з інвалідністю,
  • оновлення Трудового кодексу та кроки в напрямку деінституалізації.

У дослідженні також зазначається, що 63% українських підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу.

Нагадаємо:

До рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців в Україні потрапили в основному робітничі професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, сестра медична (брат медичний).

працевлаштування ринок праці

ринок праці

В усіх секторах економіки України зайнятість скорочується, окрім єдиного - дослідження KSE
Без дипломів: новий підхід до найму співробітників
"Працюють по 12 годин": Північна Корея відправила 15 тисяч мігрантів до РФ

Останні новини