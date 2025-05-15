В усіх секторах економіки України зайнятість скорочується, окрім єдиного - дослідження KSE

В Україні єдиний сектор економіки, де наразі відбувається зростання зайнятості – державне управління та оборона. В інших секторах зайнятість скорочується.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що кількість працівників у державному управлінні та обороні досягла 2,6 млн, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил.

Щодо інших секторів економіки, то найшвидше зайнятість скорочується у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%.

Але, як йдеться в дослідженні, це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності.

"У відповідь на ситуацію потрібні заходи з посилення соціальної підтримки та перехід до системи, орієнтованої на продуктивність. У 2025 році будуть впроваджені відповідні заходи у сферах соціального страхування, захисту дітей, підтримки ветеранів, інклюзивного розвитку", - йдеться в повідомленні KSE.

Зокрема очікуються:

гендерне бюджетування,

запровадження базової схеми соціальної допомоги замість різних видів пільг,

перегляд підходів до нарахування спеціальних пенсій,

покращення підтримки зайнятості осіб з інвалідністю,

оновлення Трудового кодексу та кроки в напрямку деінституалізації.

У дослідженні також зазначається, що 63% українських підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу.

Нагадаємо:

До рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців в Україні потрапили в основному робітничі професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, сестра медична (брат медичний).