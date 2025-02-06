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Уряд розробить програму підтримки переселенців: найважливіше - свій дім

Віктор Волокіта — 6 лютого, 20:31
Уряд розробить програму підтримки переселенців: найважливіше - свій дім
Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі розробити програму підтримки внутрішніх переселенців.

Про це глава держави розповів 6 лютого у вечірньому зверненні.

Програма має бути готова протягом двох тижнів.

Зеленський повідомив, що зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка приїхала до України.

"Я вдячний за підтримку України – програми Європейського банку реконструкції та розвитку спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім", – розповів він.

За словами Зеленського, вимушеним переселенцям, які покинули власні домівки через війну, потрібно допомогти отримати квартири чи будинки на новому місці. "Саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", – вважає він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки 15 млрд грн, які надаватимуть за програмою єВідновлення.

Зеленський уряд

уряд

Уряд розробить програму підтримки переселенців: найважливіше - свій дім
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