Уряд розробить програму підтримки переселенців: найважливіше - свій дім

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі розробити програму підтримки внутрішніх переселенців.

Про це глава держави розповів 6 лютого у вечірньому зверненні.

Програма має бути готова протягом двох тижнів.

Зеленський повідомив, що зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка приїхала до України.

"Я вдячний за підтримку України – програми Європейського банку реконструкції та розвитку спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім", – розповів він.

За словами Зеленського, вимушеним переселенцям, які покинули власні домівки через війну, потрібно допомогти отримати квартири чи будинки на новому місці. "Саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", – вважає він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки 15 млрд грн, які надаватимуть за програмою єВідновлення.