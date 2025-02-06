Правительство разработает программу поддержки переселенцев: самое важное - свой дом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру финансов Сергею Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе разработать программу поддержки внутренних переселенцев.

Об этом глава государства рассказал 6 февраля в вечернем обращении.

Программа должна быть готова в течение двух недель.

Зеленский сообщил, что встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, которая приехала в Украину.

"Я благодарен за поддержку Украины - программы Европейского банка реконструкции и развития направлены на многие важные направления. И сегодня мы говорили с ЕБРР, в частности, о том, что надо поддерживать украинских переселенцев - внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уезжать из дома из-за войны, кто потерял дом", - рассказал он.

По словам Зеленского, вынужденным переселенцам, которые покинули собственные дома из-за войны, нужно помочь получить квартиры или дома на новом месте. "Именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев - свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим", - считает он.

Напомним:

Кабинет министров направил на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома 15 млрд грн, которые будут предоставлять по программе еВідновлення.